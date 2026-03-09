شركات طيران تركية تلغي رحلاتها إلى دول عربية حتى الجمعة بسبب المخاطر

أنقرة-سانا

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إلغاء شركات الطيران التركية رحلاتها إلى العراق، وسوريا، ولبنان، والأردن حتى نهاية يوم الجمعة المقبل، بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.

ونقلت الأناضول عن أورال أوغلو قوله في بيان اليوم الإثنين: إن القرار جاء بعد تقييمات متواصلة لتطورات المجال الجوي في المنطقة في ظلّ التصعيد الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتأثر دول المنطقة، مشيراً إلى أن السلطات التركية تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطيران.

وبيّن أن إخطارات إغلاق المجال الجوي (نوتام) ما زالت سارية في كل من إيران، وإسرائيل، والعراق، وقطر، والبحرين، والكويت، وسوريا (باستثناء مطار حلب)، فيما تستمر الرحلات المدنية بشكل جزئي في سلطنة عُمان، والأردن، والسعودية، وبشكل محدود في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الوزير التركي إلى أنّ قرار تعليق الرحلات يشمل شركات: الخطوط الجوية التركية وإيه جيت وبيغاسوس وصن إكسبريس، لافتاً إلى أن شركة بيغاسوس أوقفت رحلاتها إلى إيران حتى يوم الخميس المقبل، في حين علّقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إليها حتى الـ 20 من آذار الجاري.

كما ألغيت الرحلات المتجهة إلى الدوحة ودبي، والكويت، والبحرين، وأبوظبي، والدمام، حتى نهاية يوم الجمعة وفق الوزير التركي، الذي أوضح أن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية وبيغاسوس، ما زالتا بانتظار الإقلاع في طهران، فيما توجد طائرة تابعة لشركة تيل ويند التركية البريطانية، مستأجرة لشركة عراقية، داخل العراق.

وتشهد المنطقة منذ الـ 28 من شباط الماضي تصعيداً خطيراً جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة طالت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية واسعة، في ظل دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.