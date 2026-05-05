“ميرسك” الدنماركية: خروج إحدى سفننا من مضيق هرمز بمواكبة أمريكية

كوبنهاغن-سانا

أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية العملاقة للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تابعة لها ترفع العلم الأمريكي غادرت مضيق هرمز بسلام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: “عبرت سفينة “ألاينس فيرفاكس”، وهي ناقلة محملة بالمركبات، ترفع العلم الأمريكي وتشغلها شركة “فاريل لاينز” التابعة لشركة “ميرسك لاين ليمتد”(MLL)، مضيق هرمز وغادرت الخليج يوم أمس، وقد سارت عملية العبور بسلام، وجميع أفراد الطاقم بخير”.

وأضاف البيان: إن السفينة التي كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب نهاية شباط الماضي، ولم تتمكن من المغادرة بسبب مخاوف أمنية مستمرة، خرجت أمس بمواكبة عسكرية أمريكية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الإثنين، أن “سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بنجاح”.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، تغلق إيران عملياً مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويسري وقف لإطلاق النار بين طهران وواشنطن منذ الـ 8 من نيسان الماضي، إلا أنه بدأ يترنح أمس إثر تفاقم التوترات بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن مضيق هرمز، واستئناف إيران هجماتها بالصواريخ والمسيّرات باتجاه جارتها في الخليج، الإمارات العربية المتحدة.