أنقرة: ارتفاع عدد الموقوفين المشتبه بانتمائهم لـ ” داعش” إلى 357

أنقرة-سانا

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم، ارتفاع عدد الموقوفين في إطار الاشتباه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي إلى 357، وذلك في عمليات متزامنة استهدفت التنظيم في 21 محافظة.

ونقلت وكالة الأناضول عن يرلي كايا قوله في بيان: “بالتنسيق مع مكاتب النيابة العامة الرئيسية، والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة للإدارة العامة للأمن، ومديريات الشرطة في المحافظات، نُفذّت عمليات في 21 محافظة للقبض على مشتبه بهم بالإرهاب”، مضيفاً: “كما لم نمنح سابقاً فرصة لمن يحاولون إخضاع هذا البلد بالإرهاب، فلن نمنحهم فرصة في المستقبل أيضاً”.

وتأتي هذه العمليات في أعقاب العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة التركية فجر أمس، ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ولاية يالوفا، والتي أسفرت عن مقتل 6 من عناصر التنظيم، واستشهاد 3 من عناصر الشرطة وإصابة 8 آخرين خلال الاشتباكات مع التنظيم.