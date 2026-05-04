هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن واقعة على بعد 36 ميلاً بحرياً شمالي دبي

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الإثنين أنها تلقت بلاغاً عن واقعة ترتبط بسفينة شحن على بعد نحو 36 ميلاً بحرياً شمال إمارة دبي.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها: إن “السفينة أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محركاتها وأن السبب لم يعرف بعد” موضحة أن “جميع أفراد الطاقم بخير ويجري توفير الرعاية لهم”.

وفي واقعة منفصلة، قالت الهيئة: إنها “تلقت بلاغاً آخر عن واقعة على بعد 14 ميلاً بحرياً غربي ميناء صقر الإماراتي”.

وتم إبلاغ الهيئة بأن سفينة اشتعلت فيها النيران دون أن يتم التحقق من سبب الحريق، وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية.

وحذرت الهيئة اليوم من أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجاً بسبب العمليات العسكرية الإقليمية الجارية.

وحثت الهيئة السفن على التنسيق مع السلطات العمانية والنظر في الإبحار عبر المياه الإقليمية العمانية جنوب منطقة الفصل المروري التي أقامت الولايات المتحدة داخلها منطقة تم تعزيز الأمن فيها.

وأدانت الإمارات في وقت سابق اليوم الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” باستخدام طائرات مسيّرة أثناء مرورها عبر مضيق هرمز مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي أكد على أهمية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو عرقلة الطرق البحرية الدولية.