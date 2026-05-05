إيطاليا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع

روما-سانا

أكدت إيطاليا وأذربيجان تعزيز تعاونهما في مجالي الطاقة والدفاع، وسط توجّه الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن النفط والغاز الروسيين، وهشاشة طرق إمدادات الطاقة العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قولها خلال لقائها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة باكو اليوم الإثنين: “إن إمدادات النفط والغاز من أذربيجان كانت حيوية لأمن الطاقة الإيطالي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا”، مشيرة إلى أن الجانبين يسعيان لزيادة الكميات.

وأضافت ميلوني: إن البلدين اتفقا على الارتقاء بشراكتهما إلى نوع من التنسيق السياسي الدائم.

من جهته، شدد الرئيس علييف على أن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لبلاده ووجهة رئيسية لصادراتها من الطاقة، داعياً إلى توسيع مشروع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي “تاب”، الذي يعد جزءاً أساسياً من الممر الجنوبي للغاز، لضمان استقرار وتدفق الإمدادات.

وكانت أذربيجان زوّدت، خلال العام الماضي، إيطاليا بنحو 9.5 مليارات متر مكعب من الغاز عبر خط “تاب”، ما يمثل نحو 16 بالمئة من واردات الغاز الإيطالية.