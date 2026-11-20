جنيف -سانا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن عدد الأطفال الذين قتلوا جراء الحرب في أوكرانيا منذ بداية العام الجاري تجاوز حصيلة عام 2025 بأكثر من 20 بالمئة، فيما ارتفع عدد المصابين بنحو 60 بالمئة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب رئيس قسم الإعلام في المنظمة لويز واتريدج قولها، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة: إن عدد الضحايا الأطفال تجاوز حصيلة العام الماضي.
ارتفاع أعداد الضحايا
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، بلغ عدد الضحايا الأطفال أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، إذ قتل ما لا يقل عن 114 طفلاً وأصيب 1030 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بمعدل يزيد على ثلاثة أطفال بين قتيل ومصاب يومياً.
وأضافت البعثة أن الشهر الماضي شهد مقتل أو إصابة 146 طفلاً على الأقل، بزيادة 150 بالمئة مقارنة بتشرين الأول 2025.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وسط تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة على أوروبا والعالم، حيث شهدت الفترة الماضية تحركات دولية متزايدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف وفرض عقوبات اقتصادية على موسكو.