جنيف -سانا‏

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن عدد الأطفال الذين قتلوا جراء ‏الحرب في أوكرانيا منذ بداية العام الجاري تجاوز حصيلة عام 2025 بأكثر من 20 ‏بالمئة، فيما ارتفع عدد المصابين بنحو 60 بالمئة.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب رئيس قسم الإعلام في المنظمة لويز واتريدج ‏قولها، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم ‏الجمعة: إن عدد الضحايا الأطفال تجاوز حصيلة العام الماضي.‏

ارتفاع أعداد الضحايا

ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، بلغ عدد الضحايا ‏الأطفال أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، إذ قتل ما لا يقل عن 114 طفلاً وأصيب ‌‏1030 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بمعدل يزيد على ثلاثة ‏أطفال بين قتيل ومصاب يومياً.‏

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‏ وأضافت البعثة أن الشهر الماضي شهد مقتل أو إصابة 146 طفلاً على الأقل، ‏بزيادة 150 بالمئة مقارنة بتشرين الأول 2025.‏

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وسط تداعيات سياسية ‏واقتصادية وأمنية ‏واسعة على أوروبا والعالم، حيث شهدت الفترة الماضية تحركات ‏دولية متزايدة لإيجاد تسوية ‏سياسية للحرب، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري ‏والمالي الغربي لكييف وفرض عقوبات ‏اقتصادية على موسكو. ‏ ‏