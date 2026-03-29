البحرين تعترض 6 مسيرات إيرانية في أجواء البلاد

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 6 مسيرات في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المركز قوله: إنه وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، قامت منظومات الدفاع الجوي باعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ليبلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 174 صاروخاً و391 طائرة مسيّرة.

بدورها أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأضافت: إن الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.