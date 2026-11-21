طرطوس-سانا



تتواصل في صالة طرطوس القديمة على الكورنيش البحري فعاليات مهرجان التسوق «التخفيضات الكبرى»، الذي تنظمه مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة أكثر من 40 شركة متنوعة.



وتقدم الشركات المشاركة مجموعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والإكسسوارات والبخور والعسل، إضافة إلى جناح خاص بالأشغال اليدوية والمهن والحرف.

تسهيلات لإنجاح المهرجان

أوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة، في تصريح لـ سانا أمس الجمعة، أن التعاون مع الجهات المنظمة يهدف إلى تشجيع إقامة هذه الفعاليات، لما توفره من عروض سعرية تحفّز المواطنين على الشراء، وتسهم في استقطاب فعاليات تجارية من خارج المحافظة، بما يعزز الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة.

وبيّن حليمة أن المجلس يدعم هذه المبادرات عبر تخصيص موقع المهرجان مقابل بدل رمزي، وإعفاء أصحاب المهن اليدوية من الرسوم، فضلاً عن تأمين الخدمات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التسهيلات المطلوبة لإنجاح الفعالية.

تخفيضات وعروض ترويجية

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، أحمد نبهان، في تصريح مماثل، أنه تم اعتماد تخفيضات بنسبة 20 بالمئة على منتجات الشركات المشاركة، إلى جانب عروض إضافية وحملات ترويجية تتضمن توزيع 16 هدية متنوعة، تشمل أجهزة كهربائية وشاشة تلفزيونية وسلال منظفات.



وبيّن نبهان أن المشاركة في سحب الهدايا متاحة للزوار وغير الزوار، عبر التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، على أن يُجرى السحب في 27 من الشهر الجاري، بإشراف وترخيص من المؤسسة العربية للإعلان.

فرصة للتواصل المباشر مع الزبائن

بدورها، أوضحت مديرة قسم المبيعات في إحدى شركات إنتاج المحارم، بيرل نبهان، في تصريح لـ سانا، أن الشركة تقدم خلال مشاركتها عروضاً متنوعة تتيح للمستهلكين شراء منتجاتها بأسعار تقل عن أسعار السوق، مشيرة إلى أن الإقبال على المهرجان يوفر للشركات فرصة للتواصل المباشر مع الزبائن والتعريف بمنتجاتها.

من جانبها، أوضحت مشرفة قسم التسويق في فرع إحدى الشركات الغذائية بطرطوس، ريان صباغ، أن مشاركة الشركة تتضمن أسعاراً تشجيعية وعروضاً ترويجية، منها تقديم منتجات مجانية عند شراء كميات محددة، معربة عن تقديرها لحسن التنظيم والإقبال الذي يشهده المهرجان.



وأعرب عدد من زوار المهرجان عن رضاهم عن تنوع المنتجات المعروضة، وتوافر مستلزمات منزلية وسلع تلبي احتياجات الأسرة، مشيرين إلى تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، إلى جانب وجود عروض مناسبة على عدد من الأصناف.



ويستمر المهرجان حتى 28 من الشهر الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة ليلاً.



ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة التجارية في طرطوس، وتوفير خيارات تسوق متنوعة للمواطنين، ودعم الشركات وأصحاب المهن والحرف اليدوية في تسويق منتجاتهم.