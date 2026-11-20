عدن-سانا ‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية في الحديدة ‏وصنعاء، بهدف القضاء على مصادر التهديد التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لاستهداف ‏المدنيين في اليمن والسعودية. ‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في تدوينات على منصة “إكس” أن قوات التحالف نفذت عملية في ميناء ‏الحديدة استهدفت فيها قدرات تشغيلية أدت إلى تدمير 7 أهداف عسكرية قال: إنها ‏مخصصة للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري لميليشيا الحوثي، من بينها 6 ‏ورش خصصتها الميليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية ‏والطائرات المسيّرة.

وأضاف المالكي أن قوات التحالف نفذت أيضاً فجر اليوم، عملية عسكرية في ‏صنعاء استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد أحد مستودعات ‏الإمداد الرئيسية التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن العمليات تركز على تدمير مصادر ‏تهديد الميليشيا وتحييدها لمنع استخدامها في استهداف المدنيين.‏

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وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن دعت في وقت سابق اليوم ‏الجمعة، المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة غرب اليمن، وذلك لسلامتهم.‏