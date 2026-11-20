عدن-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية في الحديدة وصنعاء، بهدف القضاء على مصادر التهديد التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في تدوينات على منصة “إكس” أن قوات التحالف نفذت عملية في ميناء الحديدة استهدفت فيها قدرات تشغيلية أدت إلى تدمير 7 أهداف عسكرية قال: إنها مخصصة للاستخدام العسكري ودعم المجهود العسكري لميليشيا الحوثي، من بينها 6 ورش خصصتها الميليشيا لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأضاف المالكي أن قوات التحالف نفذت أيضاً فجر اليوم، عملية عسكرية في صنعاء استهدفت قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتحييد أحد مستودعات الإمداد الرئيسية التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن العمليات تركز على تدمير مصادر تهديد الميليشيا وتحييدها لمنع استخدامها في استهداف المدنيين.
وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن دعت في وقت سابق اليوم الجمعة، المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة غرب اليمن، وذلك لسلامتهم.