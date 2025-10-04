ارتقاء 70 فلسطينياً بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 70 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جثامين 15 فلسطينياً نقلت إلى مستشفى الشفاء، و32 إلى المعمداني، و2 إلى مستشفى العودة، و19 إلى مستشفى ناصر، و2 إلى مستشفى الأقصى.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 169 ألفاً معظمهم أطفال ونساء.

وكانت حركة حماس طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتهم والتحرّك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وإغاثته بمواجهة التصعيد الدموي المتواصل الذي يفضح كذب مزاعم حكومة بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة.