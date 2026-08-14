الصين تحث الولايات المتحدة على وقف تأجيج التوترات في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة اليوم الجمعة إلى التوقف عن تأجيج التوترات وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن الرفض الأمريكي لإنشاء وإدارة محمية “هوانغيان داو” الطبيعية “لا يستند إلى أساس قانوني”.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون قوله رداً على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: إن “هوانغيان داو لطالما كانت جزءاً من الأراضي الصينية، وإن إنشاء وإدارة المحمية الطبيعية فيها ومنع الصيادين الفلبينيين من الوصول اليها يدخلان ضمن ممارسة الصين لحقوقها السيادية”.

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها بتوجيه الاتهامات إلى الصين، مؤكداً أن “قرار التحكيم الخاص ببحر الصين الجنوبي لعام 2016” غير قانوني وباطل ولاغٍ، ولا يوفر لواشنطن أي أساس قانوني للحديث نيابة عن الفلبين.

ودعا المتحدث الصيني الولايات المتحدة إلى الكف عن استخدام القضايا البحرية ذريعة لتشويه سمعة الصين وتأجيج التوترات وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أن الصين ستواصل حماية حقوقها ومصالحها السيادية والقانونية، والعمل على الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت في بيان في 8 من آب الجاري عن رفضها إنشاء الصين محمية طبيعية في هوانغيان داو، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى تقييد وصول الصيادين الفلبينيين إلى مناطق الصيد التقليدية، مؤكدة دعمها للفلبين في حماية مصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.