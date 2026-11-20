دمشق-سانا‏

يمتلك قطاع النخيل والتمور في سوريا فرصاً واعدة لتعزيز الإنتاج الزراعي وفتح ‏مجالات استثمارية جديدة، إلا أن استثمار هذه الإمكانات لا يزال يتطلب تطوير ‏أساليب الزراعة والإنتاج، والتوسع في الأصناف التجارية عالية الجودة، وتذليل العقبات ‏التمويلية والتسويقية.‏

خبير النخيل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خلدون طيبة يبين في تصريح لـ ‏سانا، أن قطاع النخيل في سوريا يمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية واعدة، إلا أن ‏المساحات المزروعة وأعداد الأشجار لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي ‏وضع خطط لتطويره وتوسيع قاعدة الإنتاج وتحسين مردوده الاقتصادي.‏

وأوضح طيبة أن الأصناف المزروعة في سوريا تتنوع بين أصناف عراقية، أبرزها ‏الزهدي والخستاوي والبربن والأشرسي والمكتوم، وأصناف عربية مستقدمة ومكاثرة ‏بزراعة الأنسجة، منها الخلاص والبرحي والمجهول ونبوت سيف واللولو والزغلول ‏والشيشي.‏

وأشار إلى أن الأصناف المدخلة تتميز بجودة ثمارها وقيمتها التسويقية وقدرتها على ‏التأقلم مع الظروف البيئية المحلية، ولا سيما في منطقة البوكمال، في حين تشكل ‏السلالات البذرية المعروفة باسم (الدقل) نسبة كبيرة من الأشجار القديمة، مع انخفاض ‏جودة إنتاجها وتفاوت مواصفات ثمارها.‏

استراتيجية وطنية ‏

ولفت طيبة إلى أن سوريا لا تمتلك حتى الآن أصناف نخيل محلية مسجلة وموثقة ‏تجارياً، رغم عراقة زراعة النخيل في تدمر والبوكمال، ما يتطلب إعداد قاعدة بيانات ‏شاملة، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع النخيل والتمور، وتحديد المناطق ‏الملائمة للتوسع الزراعي، وإعادة تأهيل الواحات القديمة وتعويض الأشجار المفقودة، ‏واستبدال الأشجار البذرية بأصناف تجارية عالية الجودة.‏

وفي إطار تحسين الكفاءة الإنتاجية، أوضح طيبة أن الهيئة العامة للبحوث العلمية ‏الزراعية تنفذ برامج بحثية لتقييم فحول النخيل وطرائق التلقيح ومواعيده ومصادر ‏حبوب اللقاح، ودراسة تأثيرها في نسبة العقد وكمية المحصول وجودة الثمار، إضافة ‏إلى أبحاث إنضاج التمور وتخزينها، وتقييم الطرز الوراثية البذرية واختيار الأفضل ‏منها، والتوصيف الجزيئي لبعض الأصناف والفحول، وإنشاء مجمعات وراثية في ‏مركز بحوث دير الزور ومحطة بحوث دير الحجر.‏

وأشار إلى أن الهيئة أدخلت، بالتعاون مع شركة “غرين أوركي” التركية، جهازاً لتلقيح ‏النخيل، وعرّفت به خلال ندوة علمية بعنوان “الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل” في ‏محافظة دير الزور، بهدف تطوير أساليب التلقيح وتحسين الإنتاجية.‏

وأضاف أن الهيئة نفذت، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة ‏والأراضي القاحلة “أكساد”، حقلين استرشاديين في السلمية ودير الحجر، إلى جانب ‏دورات تدريبية وأيام حقلية، أظهرت نتائجها زيادة في الإنتاج بلغت 60 بالمئة في ‏السلمية و80 بالمئة في دير الحجر، ما يعكس أهمية تطبيق الممارسات الزراعية ‏المتكاملة وتدريب المزارعين والعاملين في القطاع.‏

وشدد طيبة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج غراس النخيل ‏المكاثرة بزراعة الأنسجة وفق ضوابط وزارة الزراعة، وتطوير شبكات الري والآبار ‏وإنشاء واحات جديدة، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع والتسويق والتصدير، مؤكداً أن ‏زيادة إنتاج التمور وتغطية احتياجات السوق المحلية تمثلان الخطوة الأولى نحو بناء ‏فائض إنتاجي قابل للتصدير وتعزيز حضور التمور السورية في الأسواق الخارجية.‏

المردود والفرص الاستثمارية

ومن منظور الجدوى الاقتصادية، أكدت خبيرة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي ‏لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، سعاد الشماط، أن تطوير قطاع ‏النخيل يبدأ باختيار الأصناف التجارية عالية الإنتاجية والجودة، إذ يمكن أن يرتفع ‏إنتاج النخلة الواحدة إلى ما بين 80 و120 كيلوغراماً سنوياً، مقارنة بنحو 30 و ‌‏50 كيلوغراماً في الأصناف البذرية أو المهملة.‏

وأوضحت الشماط أن هذا التحسن ينعكس على زيادة العائد من وحدة المساحة ‏وتحسين ربحية المزارعين، ولا سيما أن الأصناف ذات المواصفات التسويقية المتميزة ‏تحقق أسعاراً تفوق الأصناف التقليدية بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف، نتيجة تجانس ‏الثمار وحجمها وجودة اللب.‏

وبينت أن إدخال أصناف مبكرة ومتأخرة النضج يتيح توزيع الإنتاج على فترة تسويقية ‏أطول، ويخفف تركز المعروض خلال ذروة الجني، ما يعزز فرص تسويق المحصول ‏بأسعار أفضل، ويرفع كفاءة استثمار الموارد الزراعية والمائية.‏

ولفتت الشماط إلى أن الصناعات التحويلية تمثل أحد المسارات الأساسية لتعظيم القيمة ‏الاقتصادية للتمور، من خلال التوسع في إنتاج الدبس وعجينة التمر والخل والتمور ‏المحشوة، فضلاً عن استثمار المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة.‏

وقالت: إن تنويع المنتجات يسهم في تعدد مصادر الدخل وعدم اقتصار العائد على بيع ‏التمور بصورتها الأولية، كما يتيح فرصاً استثمارية في مجالات الفرز والتدريج والتعبئة ‏والتغليف والتخزين والتصنيع، ويوفر فرص عمل إضافية في المناطق الريفية.‏

وأشارت إلى أن زراعة أصناف ذات طلب تجاري، مثل خلاص الظاهرة والفرض، ‏تتيح فرصاً لتوسيع الصادرات نحو أسواق الخليج والعراق والأردن وأوروبا، مستفيدة من ‏جودة الثمار وقابليتها للتعبئة والنقل والتخزين.‏

وأكدت الشماط أن توسيع الاستثمار في قطاع النخيل يتطلب شراكات بين القطاعين ‏العام والخاص، وتمويلاً طويل الأجل، وضمان جودة الغراس، وإنشاء مشاتل ‏متخصصة، موضحة أن زراعة الأنسجة تتيح إنتاج أعداد كبيرة من الغراس المطابقة ‏للأصناف المنتخبة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المختبرات والتشغيل، ‏ومخاطر الطفرات الوراثية، وصعوبات الأقلمة، وطول فترة استرداد رأس المال.‏

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن المساحة المزروعة بالنخيل في سوريا تبلغ نحو ‌‏433 هكتاراً، تضم قرابة 142 ألف نخلة، فيما يشكل النخيل المثمر نحو 40 بالمئة ‏من إجمالي الأشجار المزروعة.‏

وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل لتطوير زراعة النخيل والتوسع في المساحات ‌‏المزروعة، بهدف تلبية احتياجات السوق، وزيادة الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى ‏نحو 15 بالمئة من الاحتياج.