قطر تعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً

الدوحة-سانا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الجمعة، استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً، جراء إغلاق المجال الجوي للدولة على خلفية اتساع نطاق الضربات العسكرية المتبادلة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الشركة قولها في بيان: إنها ستباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

وأكدت أنها تواصل جهودها لتنظيم رحلات إغاثة إضافية عندما تسمح الظروف التشغيلية بذلك، مشيرة إلى أنها ستقوم بإبلاغ المسافرين بأي تحديثات جديدة فور تأكيدها.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية أنها ستتواصل مباشرة مع المسافرين المتأثرة رحلاتهم، لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتلك الرحلات، وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً رسمياً بتأكيد رحلاتهم، موضحةً أن سلامة المسافرين وأفراد طواقمها تظل على رأس أولوياتها.

وتشهد حركة الطيران في الشرق الأوسط اضطراباً واسعاً جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق أجزاء من مجالاتها الجوية أو تقييدها بشكل مؤقت.