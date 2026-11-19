لاهاي-سانا

قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها عام 2017، مؤكدة مسؤولية السلطات عن قتل آلاف المدنيين وارتكاب أعمال عنف جنسي وتدمير قرى وتجمعات سكنية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المحكمة يوجي إيواساوا قوله، خلال تلاوة القرار في لاهاي، اليوم الخميس: إن ميانمار انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، موضحاً أن الأدلة تثبت مقتل نحو عشرة آلاف من الروهينغا خلال العمليات العسكرية، وأن المحكمة خلصت إلى وجود نية لتدمير جزء كبير من هذه الأقلية.

وألزمت المحكمة السلطات الميانمارية باتخاذ تدابير فورية للتحقيق مع المشتبه بارتكابهم أعمال إبادة ومقاضاتهم، وتعويض المتضررين، والعمل على تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئي الروهينغا، ولمّ شمل عائلاتهم.

ترحيب أممي

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، داعياً ميانمار إلى الالتزام به، بما يشمل ضمان عودة لاجئي الروهينغا بصورة آمنة وطوعية وكريمة إلى أماكن إقامتهم، ولمّ شمل العائلات.

من جهته، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكم بأنه «نقطة تحوّل» في مسار تحقيق العدالة للروهينغا وسكان ميانمار، معرباً عن أمله في أن يشكل بداية لمسار جاد ينهي الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة في ولاية راخين.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي بدأت في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي جلسات النظر في القضية التي حظيت باهتمام عالمي واسع، والمتعلقة باتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وهو ما نفته حكومة ميانمار، مؤكدة أنها كانت تواجه «تمرداً مسلحاً» في ولاية راخين، المعروفة سابقاً باسم أراكان.