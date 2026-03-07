غانا والأمم المتحدة تدينان الهجوم الإسرائيلي على “اليونيفيل” في جنوب لبنان

نيويورك-سانا

أدانت غانا ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على موقع لعناصر القوة الغانية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن غانا قدّمت شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة بخصوص الهجوم الذي أكدّت أنه يشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويرقى إلى جريمة حرب، ويمثّل اعتداء على الحماية الممنوحة لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أدان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم على القوة الغانية التابعة لليونيفيل في بلدة القوزح اللبنانية، مشددّاً على ضرورة احترام أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الظروف، ومحاسبة المسؤولين.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أدان، أمس الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على لبنان وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة من الجنود الغانيين بجروح خطيرة، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير.