الرياض-سانا
أدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، والهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، رفض المملكة استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وتهديد حرية الملاحة البحرية والممرات التجارية.
وجددت الوزارة مطالبتها بوقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام وتسوية الأزمة عبر المفاوضات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، فجر اليوم، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، فيما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.
كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها لهجوم مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان.