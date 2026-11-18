الرياض-سانا

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أدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، والهجوم الذي ‏استهدف سفينة تابعة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية أثناء ‏عبورها مضيق هرمز‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، رفض المملكة ‏استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وتهديد حرية الملاحة ‏البحرية والممرات التجارية‎.‎

وجددت الوزارة مطالبتها بوقف الاعتداءات واحترام القانون الدولي ومبادئ ‏حسن الجوار، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق ‏السلام وتسوية الأزمة عبر المفاوضات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها‎.‎

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، فجر اليوم، تصدي منظومات ‏دفاعها الجوي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية، فيما أعلنت رئاسة ‏الأركان العامة للجيش الكويتي تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل ‏المجال الجوي للبلاد‎.‎

كما أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، الإماراتية تعرض إحدى سفنها ‏لهجوم مساء الثلاثاء أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 ‏من أفراد طاقمها وفقدان أحدهم، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بأمان‎.‎