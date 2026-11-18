دمشق-سانا

تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب في الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب، التي انطلقت اليوم الأربعاء على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، وتستمر حتى 28 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 592 جهة من 34 دولة عربية وأجنبية.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الكتاب السوري في المشهد الثقافي العربي، والتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي السوري، وإتاحة الإصدارات أمام القراء والمهتمين بالثقافة والمعرفة.

الجناح السوري.. إصدارات متنوعة وحضور ثقافي

تتمثل المشاركة السورية في جناح الهيئة رقم /50/، الذي يعرض مجموعة من إصداراتها في المجالات الأدبية والفكرية والثقافية، بما يتيح التعريف بتنوع الإنتاج المعرفي السوري، ويفتح المجال للتواصل مع القراء والناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب، ويسهم في تعزيز حضور المؤلفات السورية في المكتبة العربية.

وللحديث عن هذه المشاركة، أوضحت معاونة مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب للشؤون الثقافية، ورئيسة وفد الهيئة في المعرض الدكتورة شهلة عيسى في تصريح لـ سانا، أن المشاركة في الدورة الـ49 من معرض الكويت الدولي للكتاب تكتسب أهمية خاصة، نظراً للمكانة التي يحتلها المعرض بين معارض الكتاب العربية، وما يحظى به من اهتمام لدى الناشرين والقراء، ما يوفر منصة مهمة للتعريف بالكتاب السوري.

وبيّنت أن الهيئة تشارك بنحو 200 عنوان، تشمل مؤلفات ومترجمات وكتباً محققة، مع التركيز على أحدث إصدارات عام 2026، إلى جانب مجلاتها ودورياتها، ومنها «شامة» و«أسامة» و«جسور» و«المعرفة»، بما يعكس تنوع المجالات التي تغطيها إصدارات الهيئة.

وأشارت إلى أن المشاركة تأتي في إطار جهود الهيئة لتوسيع حضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي، وتعزيز التواصل مع القراء والناشرين والمؤسسات الثقافية، وفتح آفاق للتعاون وبناء شراكات ثقافية مع الكويت والدول العربية.

معرض واسع وإصدارات متنوعة

تقام الدورة الحالية تحت شعار «نقرأ… ونرتقي»، وفق الموقع الرسمي للمعرض، وتحل دولة قطر ضيف شرف عليها، من خلال جناح يعرض إنتاجها الفكري والأدبي، إلى جانب أنشطة ثقافية تسلط الضوء على تنوع مشهدها الثقافي، في تجسيد للعلاقات الأخوية والتعاون الثقافي بين البلدين.

ويضم المعرض 248 ألفاً و94 عنواناً، منها 22 ألفاً و772 عنواناً حديثاً صدرت خلال عام 2026، فيما يبلغ عدد عناوين الإصدارات الكويتية 13 ألفاً و530 عنواناً، بينها 1546 عنواناً حديثاً، كما يتضمن 42 ألفاً و205 عناوين مخصصة للأطفال، منها 3042 عنواناً حديثاً، بما يوفر خيارات قرائية متنوعة لمختلف الأعمار والاهتمامات.

برنامج ثقافي ومهني متكامل

تشهد هذه الدورة مشاركة 19 دولة عربية و15 دولة أجنبية، مع انضمام 32 مشاركاً جديداً، كما تحتفي بالباحث والأديب الدكتور خليفة الوقيان شخصيةً للمعرض، تقديراً لمسيرته الثقافية، وأُطلقت أسماء الشاعر عبد الله الفرج والشاعرة موضي العبيدي والمؤرخ أحمد البشر الرومي، على قاعاته الخامسة والسادسة والسابعة، تكريماً لإسهاماتهم في الثقافة الكويتية.

ويرافق المعرض أكثر من 60 نشاطاً ثقافياً تتوزع بين الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية وورش العمل واللقاءات في المقهى الثقافي، إضافة إلى برامج مخصصة للأطفال والناشئة وأنشطة تراعي احتياجات ذوي الهمم، إلى جانب برنامج مهني للناشرين العرب يناقش قضايا الملكية الفكرية والجوانب القانونية والتسويق والتوزيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة المالية وتطوير الأعمال وبناء الشراكات وفق الموقع الرسمي للمعرض.

آفاق للتواصل الثقافي

تكتسب المشاركة السورية أهمية في ظل ما تتيحه المعارض الدولية للكتاب من فرص للتواصل المباشر بين المؤسسات الثقافية والناشرين والقراء، وتبادل الخبرات في مجال النشر وصناعة الكتاب، فضلاً عن التعريف بالإنتاج الأدبي والفكري السوري وتوسيع دائرة انتشاره في الأسواق الثقافية العربية.

وتستمر فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب حتى الـ 28 من تشرين الثاني الجاري، مستقطبة دور النشر والمؤسسات الثقافية والقراء من داخل الكويت وخارجها، في تظاهرة ثقافية تجمع الإصدارات الحديثة والأنشطة الفكرية والمهنية، وتؤكد دور الكتاب في تعزيز التواصل بين الثقافات ومد جسور المعرفة بين الشعوب.