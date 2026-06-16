السعودية تؤكد أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحقيق السلام في المنطقة

الرياض-سانا

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الـ28 من شباط الماضي، معربة عن تطلعها إلى تحقيق السلام، بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدولها واحترام شؤونها الداخلية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد قوله، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة: إن المجلس رحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية تهدف إلى إبرام اتفاق دائم.

وثمّن مجلس الوزراء السعودي، وفق البيان، جهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر في هذا الإطار، مؤكداً دعم المملكة للمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وأشار البيان إلى أن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية لتوطيد الأمن والاستقرار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، أمس الأول الأحد، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، على أن تقام مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا.