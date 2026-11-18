كانبرا-سانا

أعلن الملاكم الأسترالي جاي أوبيتايا، اليوم الأربعاء، انسحابه من المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الأمريكي ديونتاي وايلدر، الذي كان مقرراً إقامته في الحادي عشر من كانون الأول المقبل، وذلك بداعي الإصابة في يده.

ونقلت وكالة “رويترز” أن أوبيتايا (31 عاماً) كان تعرض لهذه الإصابة خلال نزاله أمام نويل ميكايليان في أيلول الماضي، قبل أن تتفاقم حالته أثناء الحصص التدريبية الأخيرة، ما اضطره للانسحاب وتقديم اعتذاره لوايلدر وفريقه التدريبي.

و⁠تخلى أوبيتايا في وقت سابق من الشهر الجاري عن لقب وزن تحت الثقيل التابع لرابطة الملاكمة العالمية، تمهيداً لمواجهة بطل العالم السابق للوزن الثقيل وايلدر.

ويمتلك أوبيتايا سجلاً احترافياً خالياً من الهزائم بعدما حقق 31 انتصاراً، بينها 24 بالضربة القاضية.