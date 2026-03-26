مسؤولٌ في الناتو: على دول الحلف إعادة النظر في مسائل الدفاع

بروكسل-سانا

أكد القائد الأعلى للتحول في حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأميرال بيار فاندييه أن الدول الأعضاء بحاجة ماسة إلى مراجعة طريقة ضمان دفاعها، لكنّ عدداً كبيراً منها لم يدرك بعد حجم التحدي تماماً، خصوصا من حيث تعزيز إنتاج الأسلحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فاندييه، قوله في منتدى للأمن والدفاع في باريس أمس الأربعاء: “روسيا تغيّرت، وعلينا أن نكون مستعدين لعدو جديد، وإذا لم نفعل ذلك، سنختبر ما اختبره الخليج”، في إشارة إلى الاعتداءات التي تشنها طهران على دول المنطقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية في ال 28 من شباط الماضي.

وأوضح فاندييه أن على الناتو التكيّف لإنتاج المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع، وحضّ الحلفاء على اتخاذ “الخيارات الصحيحة”، مضيفاً: “الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسرعة”.

وشدد فاندييه على ضرورة استجابة الناتو لتحديات مختلفة، منها قيام روسيا وإيران بإنتاج المسيّرات بكميات كبيرة، والتي تتطور قدراتها بسرعة، وقال: “المسألة بالنسبة إلينا هي أن نرى ما نحتاج إلى القيام به للحفاظ على أمننا”.

من جهته، قال رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون: إن بلاده يجب أن تكون مستعدة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة لمواجهة مع روسيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية في شباط من عام 2022، حوّلت موسكو اقتصادها وركّزت على تعزيز إنتاج الأسلحة.

وفي تشرين الثاني الماضي، حذّر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية للبحوث من أن أوروبا قد تواجه صعوبة في إنتاج ما يكفي من الأسلحة بسرعة في حال مواجهة مباشرة مع روسيا.