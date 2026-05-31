زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منصة إطلاق جديدة لمنظومة “آيريس-تي” الألمانية

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تسلمت من ألمانيا منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي “آيريس-تي”، في إطار الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه برلين لكييف.

ونقلت رويترز عن زيلينسكي قوله: إن أوكرانيا استلمت المنصة أمس السبت، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الصواريخ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.

وتعد منظومة “آيريس-تي” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي زودت بها ألمانيا أوكرانيا، حيث تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة والأهداف الجوية الأخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح مؤخراً أنه ينبغي إعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مضيفاً: إنه يتوقع مقترحات أمريكية جديدة بشأن كيفية إدارة تلك الجهود.