زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منصة إطلاق جديدة لمنظومة “آيريس-تي” الألمانية

photo 2026 05 31 13 44 45 زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منصة إطلاق جديدة لمنظومة "آيريس-تي" الألمانية

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلاده تسلمت من ألمانيا منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي “آيريس-تي”، في إطار الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه برلين لكييف.

ونقلت رويترز عن زيلينسكي قوله: إن أوكرانيا استلمت المنصة أمس السبت، مشيراً إلى أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الصواريخ المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.

وتعد منظومة “آيريس-تي” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي زودت بها ألمانيا أوكرانيا، حيث تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة والأهداف الجوية الأخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح مؤخراً أنه ينبغي إعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مضيفاً: إنه يتوقع مقترحات أمريكية جديدة بشأن كيفية إدارة تلك الجهود.

تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متزايدة في السودان
دول في أوروبا وآسيا تبدأ الاستعانة باحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
فرنسا تحذر من توسيع الحرب الإسرائيلية في غزة وبريطانيا تستنكر استهداف الصحفيين
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويخطر بهدم منازل في الضفة الغربية
29 إصابة جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك