الرياض-سانا



أدان أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين بشدة الاعتداءات ومحاولات الاستهداف التي تنفذها ميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن المساس بالحرمين الشريفين يشكل اعتداءً على مشاعر المسلمين وحرمة مقدساتهم.



وقالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إن أئمة وخطباء الحرمين الشريفين يعبّرون عن استنكارهم البالغ ورفضهم القاطع لهذه الاعتداءات”، مشددين على أن مكانة المدينتين المقدستين في وجدان المسلمين تفرض إدانة هذه الأعمال التي تهدد أمن الآمنين وتمس مشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.



وأشار الأئمة والخطباء إلى أن المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وصون أمنهما، ورعاية من يفد إليهما.



وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أن اعتداء ميليشيا الحوثي على البقاع المقدسة لا يمكن تبريره أو التقليل من خطورته، كونه استهدافاً لمواضع عظّمها الله، وإيذاءً للمسلمين الذين يتطلعون إلى أداء عباداتهم وزيارة الحرمين الشريفين في أجواء يسودها الأمن والسكينة، داعياً إلى استشعار حرمة المقدسات والالتزام بكل ما من شأنه حماية أمن المسلمين وصون مكانة الحرمين.



من جانبه، أوضح مساعد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد أحمد بن علي الحذيفي، أن محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل انتهاكاً لحرمة المكان وتهديداً لحق قاصديهما في الأمن والطمأنينة، مشيراً إلى أن ترويع الآمنين وتعريضهم للخطر يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية وقيمها.



ودعا الحذيفي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات التي من شأنها إثارة القلق والإضرار بأمن المجتمع.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض أطلقتهما ميليشيا الحوثي.

