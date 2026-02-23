الصين تحثّ الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية على الشركاء التجاريين

بكين-سانا

حثّت الصين الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية الجانب المفروضة على الشركاء التجاريين، مؤكدة أن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع على الجانبين، بينما يلحق الصراع بينهما الضرر بكليهما.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة التجارة قوله اليوم الإثنين: إن الصين تعارض دائماً جميع أشكال زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، مشدداً على أنه لا رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود.

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات الأحادية الأمريكية لا تنتهك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية فحسب، بل تخالف أيضاً القوانين المحلية للولايات المتحدة، ولا تخدم مصالح أي طرف.

وأضاف: إن بلاده لاحظت استعداد الجانب الأمريكي لاستخدام تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، بهدف الإبقاء على الرسوم المفروضة على شركائه التجاريين، مؤكداً أن الصين ستراقب هذه التطورات عن كثب، وستحمي مصالحها بحزم.

كما أوضح المتحدث أن الصين تجري تقييماً شاملاً لمحتوى وتأثير حكم المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أول أمس السبت رفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10 إلى 15 بالمئة بأثر فوري، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال جزء كبير من هذه الرسوم.

وقضت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته، بفرض مجموعة من الرسوم التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما دفعها إلى إصدار حكم بإلغائها.