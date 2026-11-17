كييف موسكو-سانا

قُتلت امرأة وأصيب 13 شخصاً جراء هجمات روسية استهدفت مدينة دنيبرو ومحيطها في أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 1441 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم”، نقلاً عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك أوليكساندر هانجا، أن القوات الروسية شنت هجمات على مدينة دنيبرو أمس الإثنين، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة عدد من الأشخاص واندلاع حرائق في السيارات وتضرر مبانٍ سكنية.

وأضاف هانجا، في تحديث لاحق، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 13 شخصاً في دنيبرو ومحيطها، بينهم عشرة نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 1441 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها: إن المسيّرات جرى إسقاطها فوق 22 منطقة روسية، بينها مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفولغوغراد، إضافة إلى منطقة موسكو وجمهوريتي باشكورتوستان والقرم وإقليم كراسنودار، وفوق مياه بحري آزوف والأسود.

ويأتي تبادل الهجمات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، إذ أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، أمس، إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق، مشيراً إلى وجود تحديات مهمة وأن الحاجة تستدعي اتخاذ قرارات صعبة.