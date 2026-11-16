غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا في هجوم يُرجح ‏أنه بمسيّرات بحرية

صوفيا-سانا
غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا اليوم الإثنين بعد تعرضها لهجوم يعتقد أنه نُفذ بواسطة مسيّرتين بحريتين في تطور جديد يعكس امتداد تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى الملاحة في البحر الأسود.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة النقل البلغارية قولها: إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في فارنا تلقى نداء استغاثة بينما كانت السفينة تنقل شحنة قمح على بعد نحو 74 كيلومتراً جنوب شرق رأس كلياكرا مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن “بتول 8″ التي ترفع علم الصومال وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا”.
وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات خطيرة جراء الحادثة لافتة إلى أنه تم ارسال قطعة بحرية إلى الموقع للتحقق ما إذا كانت السفينة تسببت في أي تلوث بيئي”.
من جهتهم أكد أفراد الطاقم عقب وصولهم إلى مدينة فارنا الساحلية أن سفينتهم أصابتها مسيّرتان بحريتان.
وتأتي الحادثة عقب تعرض 3 سفن أخرى لهجمات قبالة سواحل رومانيا خلال اليومين الماضيين وفقاً للسلطات الرومانية التي وصفت تلك الحوادث بأنها “غير مقبولة”.
ومنذ أوائل تشرين الأول الماضي تعرضت 13 سفينة تجارية على الأقل لهجمات بمسيّرات في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا ما أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحاراً ووجهت رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن هذه الهجمات.