غرق سفينة شحن قبالة بلغاريا في هجوم يُرجح ‏أنه بمسيّرات بحرية

صوفيا-سانا‏

غرقت سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا اليوم ‏الإثنين بعد تعرضها لهجوم يعتقد أنه نُفذ بواسطة ‏مسيّرتين بحريتين في تطور جديد يعكس امتداد ‏تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى الملاحة في ‏البحر الأسود.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة النقل ‏البلغارية قولها: إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري ‏في فارنا تلقى نداء استغاثة بينما كانت السفينة ‏تنقل شحنة قمح على بعد نحو 74 كيلومتراً ‏جنوب شرق رأس كلياكرا مشيرة إلى أنه تم ‏إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن “بتول 8″ التي ‏ترفع علم الصومال وغرقت في المنطقة ‏الاقتصادية الخالصة لبلغاريا”.‏

وأكدت الوزارة عدم وقوع أي إصابات خطيرة ‏جراء الحادثة لافتة إلى أنه تم ارسال قطعة ‏بحرية إلى الموقع للتحقق ما إذا كانت السفينة ‏تسببت في أي تلوث بيئي”.‏

من جهتهم أكد أفراد الطاقم عقب وصولهم إلى ‏مدينة فارنا الساحلية أن سفينتهم أصابتها ‏مسيّرتان بحريتان.‏

وتأتي الحادثة عقب تعرض 3 سفن أخرى ‏لهجمات قبالة سواحل رومانيا خلال اليومين ‏الماضيين وفقاً للسلطات الرومانية التي وصفت ‏تلك الحوادث بأنها “غير مقبولة”.‏

ومنذ أوائل تشرين الأول الماضي تعرضت 13 ‏سفينة تجارية على الأقل لهجمات بمسيّرات في ‏البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وبلغاريا ما ‏أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر من 30 بحاراً ‏ووجهت رومانيا وبلغاريا أصابع الاتهام إلى ‏روسيا بشأن هذه الهجمات.‏