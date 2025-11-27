مقتل اثنين من الحرس الوطني الأمريكي جراء إطلاق نار في واشنطن

واشنطن-سانا

قتل اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي؛ جراء تعرضهما لإطلاق نار في العاصمة واشنطن اليوم.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن شرطة العاصمة قولها في بيان: إنه “تم إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، ما أدى الى مقتلهما”، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار على الفور.

بدوره أكد حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني للولاية إثر إطلاق النار عليهما قرب البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع المسؤولين الفيدراليين في ظل استمرار التحقيق.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره على موقع “تروث سوشيال”: “إن مطلق النار سيدفع ثمناً باهظاً للغاية”.

وذكرت الوكالة أن المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض شهدت استنفاراً أمنياً واسعاً، واستجابت سيارات الطوارئ للحادث، كما هبطت مروحية واحدة على الأقل في منطقة ناشيونال مول القريبة.

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث كان تسعة أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار وقع في الثاني من الشهر الجاري ببلدة باث تاونشيب في ولاية أوهايو.