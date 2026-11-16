هيئات سلامة نووية تحذِّر من مخاطر وقوع حادث محتمل في أوكرانيا خلال الشتاء

أوسلو-سانا

حذرت هيئات دولية معنية بالسلامة النووية من تزايد مخاطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، نتيجة استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين عن هيئات تنظيمية تمثل 38 دولة، قولها في بيان مشترك: إنها تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية نتيجة الحرب في أوكرانيا والهجمات المستمرة على منشآت الطاقة، مؤكدة ضرورة وقف استهداف البنية التحتية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للمحطات النووية.

وقال بير ستراند، رئيس رابطتين من الهيئات المعنية: إن الهجمات الروسية شهدت تصعيداً خلال الأسابيع الماضية، مع استخدام طائرات مسيّرة ذات حمولات أكبر وقدرات أعلى على إصابة أهدافها بدقة، محذِّراً من أن خطر وقوع حادث نووي قد يبلغ ذروته خلال الشتاء.

وأوضح أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية على مستوى البلاد، الأمر الذي قد يؤثر بوقت واحد في المفاعلات النووية التسعة العاملة، ويهدِّد أنظمة التبريد الضرورية لمنع انصهار المواد النووية وتسرب الإشعاعات.

ودعا ستراند إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على روسيا لوقف هجماتها، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الدول الأوروبية استعداداتها لمواجهة أي طارئ نووي وتداعياته المحتملة في حال تعذر احتواء المخاطر.

والهيئات التي أطلقت التحذيرات هي رابطة رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالحماية من الإشعاع ورابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية ورابطة رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في دول الشمال.

وتمثل هذه الهيئات مجتمعة 38 دولة منها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ‌واليابان ⁠وغيرها.

وتضم أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، ثلاث منها قيد التشغيل وتوفّر نحو 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال الشتاء، بينما تخضع محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، لسيطرة القوات الروسية، ولا تنتج حالياً الكهرباء، وتعتمد على مصدر خارجي للطاقة لتشغيل أنظمة التبريد.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيداً متبادلاً في الهجمات الروسية والأوكرانية، مع استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

وتعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية خلال الحرب لأضرار واسعة نتيجة الضربات الروسية، بينما تواصل كييف عملياتها العسكرية والهجمات التي تستهدف مواقع وأهدافاً روسية.