البرلمان العربي يدين استهداف مراكز حدودية في الكويت

رئيس البرلمان العربي

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأحد، الاعتداء الذي استهدف مراكز حدودية في الكويت بواسطة طائرات مسيّرة قادمة من العراق.

وفي بيان نشره موقع البرلمان العربي على الإنترنت، أكد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع للمساس بسيادة الكويت أو أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مجدداً تضامنه الكامل والوقوف إلى جانبها في مواجهة مثل هذه الاعتداءات.

كما أكد دعمه لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لحماية أمنها، مشدداً على أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أول أمس، أن طائرتين مسيّرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، من دون تسجيل إصابات بشرية.

