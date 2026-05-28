إطلاق مبادرتين لتخفيف آثار درجات الحرارة المرتفعة على ‏الحجاج في مكة المكرمة

مكة المكرمة-سانا
أطلقت جمعية “هدية الحاج والمعتمر” السعودية، اليوم الخميس، مبادرتين نوعيتين في المشاعر المقدسة، تهدفان إلى التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة على حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حاتم المرزوقي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجمعية تعمل على تطوير مبادرات نوعية تجمع بين البعد الإنساني والابتكار والاستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
وكشف المرزوقي أن المبادرة الأولى تتمثل في جهاز ضخ الرذاذ، الذي يعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة المحيطة بما يصل إلى 10 درجات مئوية في المواقع ذات الكثافة العالية، للحد من الإجهاد الحراري وتوفير بيئة أكثر راحة للحجاج.
أما المبادرة الثانية وفق المرزوقي، فهي قاطرة سقيا هدية، وهي وحدة متنقلة ميدانية تصل إلى المواقع التي تفتقر إلى إمدادات المياه المباشرة، وتقدم المياه المبردة للحجاج أثناء تنقلاتهم وأداء مناسكهم، مع الحد من استخدام العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام عبر حافظات شرب قابلة لإعادة الاستخدام تُهدى للحجاج بوصفها هدية تذكارية تعزز الاستدامة البيئية.
وأشار المرزوقي إلى أن ما تقدمه الجهات العاملة في منظومة الحج يعكس حجم العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً أن القطاع غير الربحي يواصل دوره شريكاً فاعلاً في تعزيز جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر.
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تقديم أكثر من مليون و200 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ انطلاق موسم حج 1447هـ وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة.