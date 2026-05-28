إطلاق مبادرتين لتخفيف آثار درجات الحرارة المرتفعة على ‏الحجاج في مكة المكرمة

مكة المكرمة-سانا‏

أطلقت جمعية “هدية الحاج والمعتمر” السعودية، اليوم الخميس، ‏مبادرتين نوعيتين في المشاعر المقدسة، تهدفان إلى ‏التخفيف من ‏آثار ارتفاع درجات الحرارة على حجاج بيت الله الحرام في مكة ‏المكرمة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ‏لضيوف الرحمن خلال ‏موسم حج 1447هـ‎.‎

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حاتم المرزوقي، في ‏تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجمعية تعمل ‌‏على تطوير مبادرات نوعية تجمع بين البعد الإنساني والابتكار ‏والاستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن في ‌‏المشاعر المقدسة‎.‎

وكشف المرزوقي أن المبادرة الأولى تتمثل في جهاز ضخ ‏الرذاذ، الذي يعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات ‏الحرارة ‏المحيطة بما يصل إلى 10 درجات مئوية في المواقع ‏ذات الكثافة العالية، للحد من الإجهاد الحراري وتوفير بيئة أكثر ‏راحة ‏للحجاج‎. ‎

أما المبادرة الثانية وفق المرزوقي، فهي قاطرة سقيا هدية، وهي ‏وحدة متنقلة ميدانية تصل إلى المواقع التي تفتقر إلى ‏إمدادات ‏المياه المباشرة، وتقدم المياه المبردة للحجاج أثناء تنقلاتهم وأداء ‏مناسكهم، مع الحد من استخدام العبوات البلاستيكية ‏أحادية ‏الاستخدام عبر حافظات شرب قابلة لإعادة الاستخدام تُهدى ‏للحجاج بوصفها هدية تذكارية تعزز الاستدامة البيئية‎.‎

وأشار المرزوقي إلى أن ما تقدمه الجهات العاملة في منظومة ‏الحج يعكس حجم العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين ‌‏الشريفين وولي عهده لخدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكداً أن ‏القطاع غير الربحي يواصل دوره شريكاً فاعلاً في تعزيز جودة ‌‏الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء ‏بتجربة الحاج والمعتمر‎.‎

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم ‏عن تقديم أكثر من مليون و200 ألف خدمة صحية لضيوف ‌‏الرحمن منذ انطلاق موسم حج 1447هـ وحتى اليوم العاشر من ‏ذي الحجة‎.‎