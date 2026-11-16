مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة بنيران الاحتلال في قطاع غزة واعتقالات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيما ‏اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي في مجمع الشفاء قوله: إنّ فلسطينياً قتل ‏صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال بحي القصاصيب في بلدة جباليا شمال قطاع ‏غزة.‏

وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول 3 إصابات بينهم طفل جراء إطلاق جنود ‏الاحتلال النار داخل مدرسة جنوب المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.‏

إلى ذلك نفّذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مدن ومناطق بالضفة الغربية ‏اعتقلت خلالها 11 فلسطينياً من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأربعة في مدينة نابلس واثنين من ‏جنين وشاباً من مخيم الجلزون، شمال رام الله.‏

كما اقتحمت القوات قرية رمانة غرب جنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ‏عدد من المواطنين بحالات اختناق.‏

وكان فلسطينيان اثنان قتلا وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال منطقة ‏مواصي مدينة رفح وخيمة تؤوي نازحين في منطقة ‏مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.‏