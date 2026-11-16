مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة بنيران الاحتلال في قطاع غزة واعتقالات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيما اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر طبي في مجمع الشفاء قوله: إنّ فلسطينياً قتل صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال بحي القصاصيب في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول 3 إصابات بينهم طفل جراء إطلاق جنود الاحتلال النار داخل مدرسة جنوب المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك نفّذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مدن ومناطق بالضفة الغربية اعتقلت خلالها 11 فلسطينياً من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأربعة في مدينة نابلس واثنين من جنين وشاباً من مخيم الجلزون، شمال رام الله.
كما اقتحمت القوات قرية رمانة غرب جنين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وكان فلسطينيان اثنان قتلا وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال منطقة مواصي مدينة رفح وخيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.