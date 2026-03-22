الدفاع السعودية تعلن إسقاط 5 مسيرات اخترقت أجواءها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت 7 مسيرات اخترقت أجواء المملكة في الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ” واس” عن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيانات منفصلة: إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت 7 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية _ الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي تتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية، أدت إلى أضرار مادية وخسائر بشرية.