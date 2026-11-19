طرطوس-سانا
نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، ضبوطاً تموينية بحق عدد من محال الأجبان والألبان المخالفة للشروط الصحية، وذلك خلال جولة رقابية نفذتها دورية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في أسواق المدينة.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية ماهر مرعي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغياب بطاقة المواصفات عن عبوات اللبن، إضافة إلى عدم التقيد بالاشتراطات الصحية.
وأشار مرعي إلى أن دوريات الرقابة التموينية تنفذ جولات يومية في مختلف قطاعات مدينة طرطوس، لمراقبة الفعاليات التجارية والتأكد من إعلان الأسعار وتوافر فواتير المواد، وتدقيق مواصفاتها وصلاحياتها، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، لافتاً إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
وبيّن أن المخالفات تُحال إلى اللجنة الوزارية المختصة بمعالجتها، حيث تُفرض غرامة على الفعالية المخالفة عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض غرامة إضافية ويُتخذ قرار بإغلاق الفعالية في حال تكرار المخالفة خلال مدة ثلاثة أشهر.