طرطوس-سانا‏

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، ضبوطاً ‏تموينية بحق عدد من محال الأجبان والألبان المخالفة للشروط الصحية، وذلك خلال ‏جولة رقابية نفذتها دورية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في أسواق المدينة.‏

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية ماهر مرعي في تصريح لـ سانا اليوم ‏الخميس، أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغياب بطاقة المواصفات ‏عن عبوات اللبن، إضافة إلى عدم التقيد بالاشتراطات الصحية.‏

وأشار مرعي إلى أن دوريات الرقابة التموينية تنفذ جولات يومية في مختلف قطاعات ‏مدينة طرطوس، لمراقبة الفعاليات التجارية والتأكد من إعلان الأسعار وتوافر فواتير ‏المواد، وتدقيق مواصفاتها وصلاحياتها، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة ‏العامة، لافتاً إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.‏

وبيّن أن المخالفات تُحال إلى اللجنة الوزارية المختصة بمعالجتها، حيث تُفرض غرامة ‏على الفعالية المخالفة عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض غرامة إضافية ‏ويُتخذ قرار بإغلاق الفعالية في حال تكرار المخالفة خلال مدة ثلاثة أشهر.‏