ريف دمشق-سانا ‏

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، طنّين من الدقيق التمويني ‏المخصص للمخابز، داخل أحد الأفران في المحافظة، كانا معدّين للبيع في السوق ‏السوداء، بهدف الاتجار بهما خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة، بدلاً من توجيههما لإنتاج ‏الخبز وتأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء عبد الله درباس في تصريح لـ سانا ‏اليوم الخميس، أن الكمية المضبوطة صودرت بالكامل، وتم نقلها إلى الفرن التمويني ‏الموجود في المنطقة، لاستخدامها في إنتاج الخبز، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني ‏اللازم بحق القائمين على الفرن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي شملت إغلاق ‏الفرن أصولاً. ‏

وأكد درباس أن المديرية تعمل على ملاحقة كل التجاوزات في المخابز والورشات والمحال ‏التجارية، وضمان مطابقة المواد المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية، عبر الوجود ‏الميداني الدائم لمراقبي حماية المستهلك في مناطق المحافظة كلها. ‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 362 ‌‏ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة ‏الممتدة من 5 ولغاية‏ 11 ‏تشرين الثاني الجاري.‏