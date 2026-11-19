ريف دمشق-سانا
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، طنّين من الدقيق التمويني المخصص للمخابز، داخل أحد الأفران في المحافظة، كانا معدّين للبيع في السوق السوداء، بهدف الاتجار بهما خلافاً للأنظمة والقوانين النافذة، بدلاً من توجيههما لإنتاج الخبز وتأمين احتياجات المواطنين.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء عبد الله درباس في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الكمية المضبوطة صودرت بالكامل، وتم نقلها إلى الفرن التمويني الموجود في المنطقة، لاستخدامها في إنتاج الخبز، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق القائمين على الفرن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية التي شملت إغلاق الفرن أصولاً.
وأكد درباس أن المديرية تعمل على ملاحقة كل التجاوزات في المخابز والورشات والمحال التجارية، وضمان مطابقة المواد المطروحة في الأسواق للمواصفات الصحية، عبر الوجود الميداني الدائم لمراقبي حماية المستهلك في مناطق المحافظة كلها.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة، خلال الفترة الممتدة من 5 ولغاية 11 تشرين الثاني الجاري.