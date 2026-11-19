عمان-سانا‏

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بمشاركة سوريا، انطلقت اليوم الخميس أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ‌‏2026، الذي يُعقد برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية ‏الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات ‏بمنطقة البحر الميت في الأردن.‏

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ويمثل سوريا في المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار ‏السورية، أحمد رواد رمضان.‏

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وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المؤتمر يهدف إلى ‏تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وترجمة الشراكة ‏الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة ‏للاستثمار المستدام في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قنوات التواصل ‏والشراكات بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.‏ ‏



‏41 فرصة ومشروعاً استثمارياً ‏

‏‏ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 15 مليار ‏دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات ‏اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة.‏

وتهدف هذه المشاريع إلى استقطاب استثمارات نوعية، وتحويل الفرص المطروحة إلى ‏مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق ‏الشراكات الاستثمارية.‏‏ ‏

مشاركة 51 دولة ونحو 318 شركة

ويشهد المؤتمر مشاركة 51 دولة، ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين ‏وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية.‏

ويتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة متخصصة، تتناول خمسة محاور رئيسة، هي ‏التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات ‏اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.‏

وسبق انعقاد المؤتمر برنامج من الفعاليات القطاعية المتخصصة، أمس ‏الأربعاء، تناول موضوعات في الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والتنمية ‏الحضرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.‏