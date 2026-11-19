عمان-سانا
بمشاركة سوريا، انطلقت اليوم الخميس أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد برعاية الملك الأردني عبد الله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن.
ويمثل سوريا في المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أحمد رواد رمضان.
وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار المستدام في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قنوات التواصل والشراكات بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
41 فرصة ومشروعاً استثمارياً
ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعاً استثمارياً، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة.
وتهدف هذه المشاريع إلى استقطاب استثمارات نوعية، وتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية.
مشاركة 51 دولة ونحو 318 شركة
ويشهد المؤتمر مشاركة 51 دولة، ونحو 318 شركة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية.
ويتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة متخصصة، تتناول خمسة محاور رئيسة، هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وسبق انعقاد المؤتمر برنامج من الفعاليات القطاعية المتخصصة، أمس الأربعاء، تناول موضوعات في الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والنقل والتنمية الحضرية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.