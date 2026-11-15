مقتل امرأة يمنية وإصابة 8 أشخاص باستهداف ميليشيا الحوثي مناطق في تعز

عدن-سانا‏

قُتلت امرأة وأُصيب ثمانية أشخاص، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأحد، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في عدد من ‏مناطق محافظة تعز اليمنية.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها: إن امرأة قُتلت برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي جنوب ‏محافظة تعز، فيما أُصيب زوجها أثناء محاولته انتشال جثمانها.‏

وأضافت المصادر أن سبعة مدنيين آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، أُصيبوا جراء قصف وقنص نفذتهما الميليشيا ‏في مناطق متفرقة من المحافظة.‏

وكان ستة يمنيين بينهم طفلان وامرأتان أصيبوا في وقت سابق اليوم، جراء قصف مدفعي وعمليات قنص نفذتها ميليشيا ‏الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.