مقتل امرأة يمنية وإصابة 8 أشخاص باستهداف ميليشيا الحوثي مناطق في تعز

عدن-سانا
قُتلت امرأة وأُصيب ثمانية أشخاص، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأحد، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في عدد من مناطق محافظة تعز اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها: إن امرأة قُتلت برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي جنوب محافظة تعز، فيما أُصيب زوجها أثناء محاولته انتشال جثمانها.
وأضافت المصادر أن سبعة مدنيين آخرين، بينهم أربعة أطفال وامرأتان، أُصيبوا جراء قصف وقنص نفذتهما الميليشيا في مناطق متفرقة من المحافظة.
وكان ستة يمنيين بينهم طفلان وامرأتان أصيبوا في وقت سابق اليوم، جراء قصف مدفعي وعمليات قنص نفذتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.