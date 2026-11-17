عواصم-سانا
حقق منتخب ألمانيا فوزاً عريضاً على نظيره الهولندي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الأولمبي في برلين ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.
وافتتح المنتخب الألماني التسجيل في الدقيقة 41 عبر لاعبه ديري شيرهانت، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني بالدقيقة 60، وعزز نيكو شلوتربيك التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وأضاف فلوريان فيرت الهدف الرابع في الدقيقة 71، وسجل براجان جرودا الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 77.
وفي نفس المجموعة فازت اليونان على صربيا بهدف دون رد سجله يورغوس ماسوراس في الدقيقة 69 من المباراة.
وتصدرت ألمانيا المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة متقدمة بفارق الأهداف عن هولندا التي تحتل المركز الثاني، واليونان التي احتلت المركز الثالث، في حين جاءت صربيا بالمركز الرابع بدون نقاط.
وخلال الجولة ذاتها تغلب منتخب سويسرا على ضيفه منتخب اسكتلندا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسجل أهداف المباراة كل من لويس فيرجسون خطأ في مرماه في الدقيقة 22، ووينسلي بوتيلي في الدقيقة 47، وألفين سانشيز في الدقيقة 51 وزكي أمدوني في الدقيقة 89.
ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما حل منتخب سلوفينيا ثانياً برصيد 11 نقطة، واسكتلندا ثالثاً بسبع نقاط، وتذيلت مقدونيا الشمالية المجموعة في المركز الأخير بدون نقاط.