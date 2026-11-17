عواصم-سانا

حقق منتخب ألمانيا فوزاً عريضاً على نظيره الهولندي بخمسة ‏أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب ‏الأولمبي في برلين ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة ‏الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل في الدقيقة 41 عبر لاعبه ‏ديري شيرهانت، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني ‏بالدقيقة 60، وعزز نيكو شلوتربيك التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة ‌‏65، وأضاف فلوريان فيرت الهدف الرابع في الدقيقة 71، ‏وسجل براجان جرودا الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 77.‏

وفي نفس المجموعة فازت اليونان على صربيا بهدف دون رد ‏سجله يورغوس ماسوراس في الدقيقة 69 من المباراة.‏

وتصدرت ألمانيا المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة متقدمة ‏بفارق الأهداف عن هولندا التي تحتل المركز الثاني، واليونان ‏التي احتلت المركز الثالث، في حين جاءت صربيا بالمركز ‏الرابع بدون نقاط.‏

وخلال الجولة ذاتها تغلب منتخب سويسرا على ضيفه منتخب ‏اسكتلندا بنتيجة 4-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى.‏

وسجل أهداف المباراة كل من لويس فيرجسون خطأ في ‏مرماه في الدقيقة 22، ووينسلي بوتيلي في الدقيقة 47، وألفين ‏سانشيز في الدقيقة 51 وزكي أمدوني في الدقيقة 89.‏

ورفع منتخب سويسرا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ‏المجموعة الأولى، بينما حل منتخب سلوفينيا ثانياً برصيد 11 ‏نقطة، ‏واسكتلندا ثالثاً بسبع نقاط، وتذيلت مقدونيا الشمالية المجموعة في ‏المركز الأخير بدون نقاط.‏