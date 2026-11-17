القدس المحتلة-سانا
قُتلت امرأة فلسطينية، وأصيب 10 آخرون، جراء هجوم نفّذه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، الليلة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها: إن امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً قُتلت برصاص مستوطنين، فيما أصيب 10 فلسطينيين آخرين بجروح متفاوتة، موضحة أن المستوطنين حاصروا منازل المواطنين في القرية، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال منطقة الديوك التحتا، وإغلاقها المدخل الجنوبي لمدينة أريحا ومدخليها الشماليين.
وأضافت المصادر أن الهجوم جاء بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل في القرية، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ومواصلة وجودهم فيها.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله ومدينة البيرة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال ومستوطِنوه بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصيب ستة فلسطينيين، مساء أمس الإثنين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.