القدس المحتلة-سانا‏

قُتلت امرأة فلسطينية، وأصيب 10 آخرون، جراء هجوم نفّذه مستوطنون، بحماية ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، الليلة ‏الماضية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها: إن امرأة تبلغ من العمر ‌‏60 عاماً قُتلت برصاص مستوطنين، فيما أصيب 10 فلسطينيين آخرين بجروح ‏متفاوتة، موضحة أن المستوطنين حاصروا منازل المواطنين في القرية، بالتزامن مع ‏اقتحام قوات الاحتلال منطقة الديوك التحتا، وإغلاقها المدخل الجنوبي لمدينة أريحا ‏ومدخليها الشماليين.‏

وأضافت المصادر أن الهجوم جاء بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت ‏تهديد السلاح، على ثمانية منازل في القرية، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، ‏ومواصلة وجودهم فيها.‏

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم، خلال ‏اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله ومدينة البيرة.‏

ويأتي هذا الاعتداء في سياق الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال ومستوطِنوه ‏بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصيب ستة فلسطينيين، مساء ‏أمس الإثنين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.‏