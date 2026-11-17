مونتريال-سانا

بمشاركة سوريا، انطلقت اليوم الإثنين أعمال مؤتمر النقل الجوي السابع، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” في مقرها بمدينة مونتريال الكندية.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أن المؤتمر يناقش السياسات والتوجهات الاستراتيجية المنظمة للنقل الجوي الدولي، وسبل تطوير صناعة الطيران المدني ورفع كفاءتها وتعزيز استدامتها عالمياً.

مباحثات سوريّة مع شركة “بوينغ”

على هامش المؤتمر، بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من شركة “بوينغ” الأمريكية آفاق التعاون في مجالات تطوير منظومة النقل الجوي، والدعم الفني، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطيران المدني في سوريا ومعايير السلامة والكفاءة التشغيلية فيه.

وضم الوفد السوري أيضاً معاون رئيس ‏الهيئة سامح عرابي، ومدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي رأفت كنو، فيما ضم وفد شركة “بوينغ” نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية والسياسات العامة جيف شوكي، ومسؤولة الارتباط التنفيذي لدى منظمة الإيكاو ميلدريد تروغيلر، ومدير المبيعات جيمس لارسون.

ويُعد المؤتمر من أبرز المحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني، ويشكل منصة لبحث مستقبل النقل الجوي وتوجهاته الاستراتيجية على المستوى العالمي.





وكانت منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” أعلنت في الـ26 من تشرين الأول الماضي إلغاء العمل بكتابها الصادر في آذار عام 2013، بشأن سلامة الطائرات المدنية العاملة في إقليم معلومات الطيران لدمشق، وأبلغت الدول الأعضاء بذلك، في خطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تعزيز حركة الطيران الدولي وإعادة دمج الأجواء السورية ضمن شبكة الملاحة الجوية الدولية.