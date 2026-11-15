مواقف عربية متضامنة مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ‏

عواصم-سانا‏

تتواصل الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بطائرات ‏مسيّرة اليوم الأحد، وسط تأكيد التضامن معها، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية ‏أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.‏

وأدان كل من قطر وفلسطين والكويت الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة ‏البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ‏ومبادئ حسن الجوار.‏

وحذرت قطر من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود السياسية ‏والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.‏

التعاون الخليجي

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ‏أن استمرار الاعتداءات يمثل تحدياً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن ‏والاستقرار، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، ‏وأن المساس بسيادة أي دولة عضو يمس أمن دول المجلس كافة.‏

البرلمان العربي والجامعة العربية

من جهته، أدان البرلمان العربي الاعتداءات، محذراً من تداعياتها على أمن المنطقة ‏واستقرارها، ومؤكداً أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.‏

كما حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات هذه الاعتداءات، وشددت على ضرورة ‏وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن ‏منظومات ‏الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية ‏الإيرانية قبل بلوغ ‏أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي ‏المملكة.‏