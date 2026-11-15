مواقف عربية متضامنة مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ‏

عواصم-سانا
تتواصل الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بطائرات مسيّرة اليوم الأحد، وسط تأكيد التضامن معها، ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأدان كل من قطر وفلسطين والكويت الاعتداءات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وحذرت قطر من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
التعاون الخليجي
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن استمرار الاعتداءات يمثل تحدياً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو يمس أمن دول المجلس كافة.
البرلمان العربي والجامعة العربية
من جهته، أدان البرلمان العربي الاعتداءات، محذراً من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، ومؤكداً أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
كما حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات هذه الاعتداءات، وشددت على ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل بلوغ أهدافها، مؤكدة استمرار جاهزية وحداتها لحماية أراضي المملكة.