دمشق-سانا
حافظ الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، على أسعاره المسجلة أمس الإثنين، دون أي تغيير.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16550 ليرة سورية للمبيع، و16250 ليرة للشراء.
كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14200 ليرة للمبيع، و13900 ليرة للشراء.
وكانت أسعار الذهب عالمياً سجلت استقراراً في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على أن مجلس البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.