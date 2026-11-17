‏ ‏دمشق-سانا ‏

‏ ‏

حافظ الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، على أسعاره المسجلة أمس الإثنين، ‏دون أي تغيير.‏

‏ ‏

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16550 ليرة سورية للمبيع، و16250 ليرة للشراء. ‏

‏ ‏

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14200 ليرة للمبيع، و13900 ليرة للشراء.‏

وكانت أسعار الذهب عالمياً سجلت استقراراً في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها ظلت ‏قرب أدنى ‏مستوى لها في أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار ورهانات على ‏أن مجلس ‏البنك المركزي الأمريكي ‏سيرفع ‌أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏