نيويورك-سانا



أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب مع إيران، ولن يسمح بتحولها إلى مواجهة عسكرية طويلة الأمد.



وقال فانس خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، مساء الإثنين: إن ترامب يمتلك خيارات عدة للتعامل مع الحرب، بينها إنهاء العمليات العسكرية أو زيادة الضغط العسكري والدبلوماسي على طهران، مشدداً على أنه لن يسمح باستمرارها إلى أجل غير مسمى.



وأوضح فانس أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الحرب إلى التزام عسكري يستمر 10 أو 15 عاماً، أو حتى عامين، مؤكداً ثقته بأن ترامب سيتمكن من إنهائها بنتائج وصفها بأنها “رائعة للشعب الأميركي”، مضيفاً أن هناك أطرافاً تدعو إلى استمرار الحرب، لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية تعهدت بعدم الانخراط في حروب طويلة.



وفيما يتعلق بالتداعيات الداخلية للحرب، أقر فانس بوجود تكلفة سياسية مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والطاقة، مشيراً إلى أن ذلك كان أحد أسباب عدم تحقيق الجمهوريين نتائج جيدة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الجاري.



وتأتي تصريحات فانس في وقت تواجه فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران عقبات، مع تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق ما وصفه بـ”الفوز الكامل”، مقابل رفض إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية، ما يبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة بالتوازي مع التحركات لاستئناف المفاوضات.