وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأمريكيان: الأيام القادمة ستكون حاسمة في الحرب ضد إيران

واشنطن-سانا

أكد وزير الحرب بيت هيغسيث الأمريكي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، اليوم الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الحرب ضد إيران.

ووفقاً لشبكة “CBS News” سي بي إس نيوز الأمريكية، قال هيغسيث في مؤتمر صحفي مشترك مع كين: “إن الرئيس دونالد ترامب يفعل ما لم يجرؤ أي رئيس آخر على فعله، وبعد شهر واحد فقط وضعنا شروطنا”.

وتابع: “قواتنا لديها قدرات فتاكة، وطيارونا يعملون بكفاءة عالية في إيران”، مؤكداً أن “القوة النارية الأمريكية تتزايد، بينما تتناقص القوة النارية الإيرانية”.

وأشار هيغسيث إلى أن “معنويات الجيش الإيراني تنهار، ما تسبب بحالات فرار وإحباط بين القادة العسكريين”، مضيفاً: “لو كانت إيران حكيمة فإنها ستعقد اتفاقاً”.

كما لفت في سياق متصل إلى أن ترامب مستعد لعقد اتفاق، و”بنود الاتفاق معروفة لدى إيران، وإذا لم تفعل فإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط بشكل أكثر حدة”.

بدوره قال رئيس هيئة الأركان دان كين: “إن قواتنا المشتركة تواصل التركيز على أهدافنا العسكرية، بينما نواصل بشكل منهجي تقويض وتدمير قدرة إيران على بسط نفوذها وتهديد الاستقرار خارج حدودها”.

وكشف كين أن “الولايات المتحدة لا تزال تركز على تدمير قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات دون طيار، وسلاسل الإمداد الخاصة بهذه البرامج”.

وأوضح رئيس هيئة الأركان: “قصفنا أكثر من 11 ألف هدف وحققنا تفوقاً جوياً سمح لنا باستخدام قاذفات بي 52، كما دمرنا أكثر من 150 سفينة إيرانية، بينها جميع الفرقاطات من طراز جمران”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لشبكة “سي بي إس نيوز” في وقت سابق اليوم، أنه “ليس مستعداً بعد للتخلي عن مساعيه لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز”.

وجدد ترامب أمس دعواته لمهاجمة البنية التحتية الإيرانية للطاقة والمياه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.