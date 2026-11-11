اليمن يدعو مجلس وزراء العدل العرب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

الجزائر-سانا

دعا اليمن، مجلس وزراء العدل العرب إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على خلفية ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، وما تمثله ممارساتها من تهديد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة وفد برئاسة وزير العدل بدر العارضة، في اجتماع الدورة الـ 42 للمجلس التي تختتم أعمالها غداً في الجزائر.

جرائم ممنهجة وأزمة إنسانية

وقال العارضة: “إن ميليشيا الحوثي ارتكبت العديد من الجرائم الممنهجة، بدءاً من تفجير الحرب وتجنيد الأطفال والتهجير القسري للمدنيين وصولاً إلى فرض حصار واسع وممنهج على مدينة تعز، تسبب في أزمة إنسانية خانقة طالت نحو مليوني مواطن وعطّلت وصول الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتوفير الاحتياجات الأساسية”.

وأضاف: إن ميليشيا الحوثي واصلت قصف الأحياء السكنية واستهداف المطارات والموانئ والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إلى جانب هجماتها على دول الجوار ومطاراتها ومنشآتها، كما امتدت اعتداءاتها إلى المقدسات.

مطالب بموقف عربي موحد

وأكد وزير العدل اليمني، أن هذه الجرائم والانتهاكات تستوجب موقفاً عربياً قانونياً موحداً، داعياً المجلس إلى اتخاذ قرار بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، استناداً إلى أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات ذات الصلة، وبما يعزز جهود الدول العربية في مواجهة التنظيمات والجماعات المسلحة التي تهدد أمن الدول واستقرارها.

ولفت العارضة، إلى أن البرلمان العربي سبق أن صنف ودعا إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما اتخذت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب موقفاً مماثلاً، معتبراً أن تبني مجلس وزراء العدل العرب لهذا المطلب من شأنه تعزيز الموقف العربي وتوحيد الجهود القانونية والمؤسسية في مواجهة الإرهاب.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي دعا في 20 الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في اعتماد قرار يصنف ميليشيا الحوثي، بأجنحتها السياسية والعسكرية، ضمن ‏قائمة المنظمات الإرهابية، محذراً من أن استمرار التأخر في اتخاذ هذه الخطوة يفاقم ‏التهديدات الأمنية والإنسانية.‏