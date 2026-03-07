الداخلية البحرينية: حريق وأضرار مادية في مبانٍ سكنية جراء اعتداء إيراني جديد

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن اعتداءً إيرانياً جديداً تسبب اليوم السبت باندلاع حريق، وأضرار مادية في منزل وعدد من المباني السكنية المجاورة في العاصمة المنامة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة “X” أن فرق الدفاع المدني باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق والسيطرة على الأضرار.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني من اعتراض وتدمير 86 صاروخاً و148 طائرة مسيرة، استهدفت أراضي المملكة.

وشددت القيادة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف المباني المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

