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ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

qna salman0101102026 ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء يبحث مع ملك البحرين آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة-الرياض-قنا

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في الرياض اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وأكد ولي العهد السعودي حرص بلاده على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين في المجالات كافة.

من جهته، أعرب ملك البحرين عن تقديره لجهود قيادة السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أعربت أول أمس الأحد، عن إدانتها استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكدة تضامن المنامة مع الرياض ودعمها حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق ‏الأمم المتحدة، ومشددة على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن ‏البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

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