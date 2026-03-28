مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 27 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل 5 أشخاص، وأصيب أكثر من 27 آخرين اليوم السبت، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدة بلدات لبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية قوله: “إنّ غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الصرفند قضاء صيدا أدت إلى مقتل شخص، وإصابة 17 آخرين بجروح”.

كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة إسعاف على دوار بلدة كفرتبنيت أرنون – النبطية، ما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين، وإصابة ثالث بجروح.

في حين ارتفعت حصيلة قتلى الغارتين اللتين شنهما طيران الاحتلال على بلدة السكسكية في قضاء صيدا أمس الجمعة، من 4 إلى 6 قتلى بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 17 مصاباً بينهم 7 أطفال.

وكان مركز طوارئ الصحة اللبناني أعلن أمس مقتل 4 أشخاص، وإصابة 8 كحصيلة أولية للغارتين على السكسكية.

إلى ذلك، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم على بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، ترافقت مع قصف مدفعي طال البلدة ومحيطها، إضافة إلى بلدة قبريخا، في حين تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي.

وسُجّل إطلاق أكثر من 70 صاروخاً باتجاه بلدة الطيبة ومحيطها، بالتزامن مع محاولة تقدم للقوات الإسرائيلية نحو منطقة الليطاني، وسط تحليق مكثف للطيران المروحي.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله، وإقامة “منطقة عازلة”.