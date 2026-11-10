الدنمارك تعلن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا بنحو 642 مليون يورو

كوبنهاغن-سانا

أعلنت الدنمارك اليوم الثلاثاء عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 4.2 مليارات كرونة دنماركية، ما يعادل نحو 642 مليون يورو، في إطار مواصلة دعمها العسكري لكييف، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كوبنهاغن.

ونقلت شبكة “يورونيوز” الإخبارية عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن قوله عقب اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: إن “بلاده قررت تخصيص التمويل الجديد لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في مواجهة الحرب المستمرة”.

وأضاف راسموسن أن “كوبنهاغن ستقدم أيضاً مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون كرونة دنماركية لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالحرب”.

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي اجتماعات مع قادة دول الشمال الأوروبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني وضمان أمن إمدادات الطاقة.

وتواصل الدنمارك تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، ضمن الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكييف ومساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب.

ويأتي الدعم العسكري الجديد في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات متزايدة تتعلق بحماية مجالها الجوي وتأمين منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، التي تعرضت لأضرار جراء العمليات العسكرية.

ويشكل الدفاع الجوي وأمن الطاقة محورين أساسيين في المباحثات الأوكرانية مع الدول الأوروبية، وخصوصاً دول الشمال الأوروبي، التي تواصل تقديم مساعدات عسكرية ومالية لكييف.

وتعكس الحزمة الدنماركية الجديدة استمرار التنسيق الأوروبي لدعم أوكرانيا، بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية تضمن أمن البلاد واستقرارها.