مدير الرصد بمركز الأرصاد الجوية لـ سانا: أولى ثلوج الموسم تكسو مرتفعات جبل الشيخ

دمشق-سانا
تسببت كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ بتساقط الثلوج لأول مرة هذا الموسم على مرتفعات جبل الشيخ، وانخفاض درجات الحرارة في مناطق سورية عدة، لتقترب من الصفر المئوي في معظم المناطق، ودونه في المرتفعات الجبلية، ولا سيما خلال ساعات الليل والفجر.
وأوضح مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي جاويش، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الثلوج تساقطت يومي الأحد والإثنين الماضيين على القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 2000 متر، بما فيها مرتفعات الحرمون-جبل الشيخ، بكميات محدودة وسماكات قليلة، نتيجة ضعف الرطوبة في الكتلة الهوائية المرافقة.
انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع
بيّن جاويش أن درجات الحرارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال ساعات الليل والفجر، تراوح بين درجة وأربع درجات مئوية في عموم المناطق السورية، فيما وصلت إلى الصفر المئوي وما دونه في المناطق الجبلية.
وأضاف: إن الأجواء عادت مع بداية الأسبوع إلى الاستقرار في معظم المناطق، إلا أن وصول الهواء البارد وارتفاع قيم الضغط الجوي السطحي، تسببا بتشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في أرياف حلب والرقة والحسكة، ولا سيما الأجزاء الشمالية منها، إضافة إلى مناطق إدلب وسهل الغاب ومرتفعات جبال الساحل وتدمر والقلمون.
ولفت جاويش إلى أن فرص تشكل الصقيع بدأت بالتراجع تدريجياً، مع توقعات بارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتلاشي فرص تشكله بشكل كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
موجة عابرة لا تحدد طبيعة الموسم
أشار جاويش إلى أن الموجة الباردة تمثل بداية مبكرة للأجواء الشتوية، لكنها تبقى حالة جوية عابرة لا تعكس بالضرورة طبيعة الموسم بأكمله، موضحاً أن الكتلة الهوائية الباردة جاءت نتيجة تحرك الهواء القطبي نحو خطوط عرض أدنى بفعل حركة الرياح في الطبقات العليا من الجو، وما يرتبط بذلك من اضطرابات في الدوامة القطبية (Polar Vortex).
ودعا إلى توفير وسائل التدفئة المناسبة، ولا سيما للأطفال وكبار السن، وتجنب السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر في المناطق الجبلية، تحسباً لمخاطر تشكل الصقيع.
وكانت سوريا شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى مساء السبت، وترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من المناطق.