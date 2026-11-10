مدير الرصد بمركز الأرصاد الجوية لـ سانا: أولى ثلوج الموسم تكسو مرتفعات جبل الشيخ

دمشق-سانا‏

تسببت كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ بتساقط الثلوج لأول مرة هذا الموسم على مرتفعات جبل الشيخ، ‏وانخفاض درجات الحرارة في مناطق سورية عدة، لتقترب من الصفر المئوي في معظم المناطق، ودونه ‏في المرتفعات الجبلية، ولا سيما خلال ساعات الليل والفجر.‏

وأوضح مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي جاويش، في تصريح لـ ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن الثلوج تساقطت يومي الأحد والإثنين الماضيين على القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها ‏على 2000 متر، بما فيها مرتفعات الحرمون-جبل الشيخ، بكميات محدودة وسماكات قليلة، نتيجة ضعف ‏الرطوبة في الكتلة الهوائية المرافقة.‏

انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع

بيّن جاويش أن درجات الحرارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال ساعات الليل والفجر، تراوح بين درجة ‏وأربع درجات مئوية في عموم المناطق السورية، فيما وصلت إلى الصفر المئوي وما دونه في المناطق ‏الجبلية.‏

وأضاف: إن الأجواء عادت مع بداية الأسبوع إلى الاستقرار في معظم المناطق، إلا أن وصول الهواء ‏البارد وارتفاع قيم الضغط الجوي السطحي، تسببا بتشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح ‏الباكر، في أرياف حلب والرقة والحسكة، ولا سيما الأجزاء الشمالية منها، إضافة إلى مناطق إدلب وسهل ‏الغاب ومرتفعات جبال الساحل وتدمر والقلمون.‏

ولفت جاويش إلى أن فرص تشكل الصقيع بدأت بالتراجع تدريجياً، مع توقعات بارتفاع طفيف على ‏درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتلاشي فرص تشكله بشكل كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

موجة عابرة لا تحدد طبيعة الموسم

أشار جاويش إلى أن الموجة الباردة تمثل بداية مبكرة للأجواء الشتوية، لكنها تبقى حالة جوية عابرة لا ‏تعكس بالضرورة طبيعة الموسم بأكمله، موضحاً أن الكتلة الهوائية الباردة جاءت نتيجة تحرك الهواء ‏القطبي نحو خطوط عرض أدنى بفعل حركة الرياح في الطبقات العليا من الجو، وما يرتبط بذلك من ‏اضطرابات في الدوامة القطبية (‏Polar Vortex‏).‏

ودعا إلى توفير وسائل التدفئة المناسبة، ولا سيما للأطفال وكبار السن، وتجنب السفر ليلاً وخلال ساعات ‏الفجر في المناطق الجبلية، تحسباً لمخاطر تشكل الصقيع.‏

وكانت سوريا شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى ‏مساء السبت، وترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من ‏المناطق.‏