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إسرائيل ترحّل 14 ناشطاً أجنبياً ساندوا مزارعين فلسطينيين بالضفة الغربية

photo 2026 11 08 18 05 05 إسرائيل ترحّل 14 ناشطاً أجنبياً ساندوا مزارعين فلسطينيين بالضفة الغربية
من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين وقاطفي الزيتون في الضفة الغربية-أرشيف-وكالة وفا

القدس المحتلة-سانا

رحّلت إسرائيل 14 ناشطاً أجنبياً من جنسيات أمريكية وكندية وأوروبية، بعد احتجازهم منذ يوم الجمعة الماضي، أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن ترحيل النشطاء جاء على خلفية ما زعمت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بأنه “إخلال بالنظام العام وانتهاك للأحكام القانونية”، في وقت أفادت فيه حملة “فزعة” الفلسطينية التي تحشد متطوعين محليين وأجانب لمساندة المزارعين الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم، ومحاولة حمايتهم من هجمات المستوطنين الإسرائيليين، بأن النشطاء تعرضوا للاعتداءات قبل احتجازهم.

وأكد صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تولى تقديم الدعم القانوني للموقوفين، أن احتجاز النشطاء جاء عقب مناوشات مع مستوطنين إسرائيليين.

وكانت ضمن المجموعة صحفية وناشطة تبلغ 77 عاماً، فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ثلاثة فلسطينيين كانوا برفقة المتضامنين الأجانب.

وتأتي عمليات الترحيل بعد نحو أسبوع من احتجاز وترحيل 15 ناشطاً أجنبياً آخرين، بينهم صحفية.

وتتزامن عمليات احتجاز وترحيل المتضامنين الأجانب مع تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، حيث تشكل مرافقة المتطوعين الأجانب والمحليين للمزارعين إحدى وسائل الدعم والحماية المدنية في مواجهة اعتداءات المستوطنين، وصعوبات الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وشهد الموسم أيضاً اعتداءات على صحفيين، بينها إصابة المصورة الأمريكية هايدي ليفين بجروح خطيرة أثناء تغطيتها اعتداءات المستوطنين، فضلاً عن تعرض مصور وكالة فرانس برس جعفر اشتية للضرب ونقله إلى المستشفى.

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