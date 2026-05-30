البرازيل تمدد دعم الوقود لشهرين لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

برازيليا-سانا

أعلنت الحكومة البرازيلية تمديد دعمها الرئيسي للوقود لمدة شهرين إضافيين، مشيرة إلى استمرار تأثر أسعار الطاقة العالمية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وذكرت الحكومة في بيان نقلته رويترز، أنها ستدفع دعماً قدره 1.12 ريال برازيلي لكل لتر من الديزل لشركات التكرير المحلية والمستوردين اعتباراً من أول حزيران المقبل، ليحل محل نوعين من الدعم ينتهيان في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ووفقاً للبيان، جددت الحكومة البرازيلية دعم غاز الطهي وأبقت على الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات حتى الـ 31 من تموز القادم، في حين أعلنت عن نظام للاسترداد النقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي الخاص بمادة الديزل، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية أيار الجاري.

وتأتي خطوة تمديد الدعم الأخيرة لتبرز اضطرار الحكومة البرازيلية إلى استنزاف جزء من الميزانية العامة للتحوط ضد الصدمات الخارجية، في وقت تسعى فيه إلى التحول التدريجي نحو نظام “الاسترداد النقدي”، بدلاً من الإعفاءات الضريبية الشاملة، لتقليص العجز المالي دون إثارة اضطرابات في البلاد.